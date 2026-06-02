Фулъм официално обяви раздялата с Марко Силва, португалецът вече е подписал с Бенфика

Фулъм официално обяви, че се разделя с мениджъра на отбора Марко Силва. Контрактът на португалеца изтича в края на този месец, а той вече се е договорил с Бенфика за това да наследи Жозе Моуриньо като треньор на “орлите”. Лондончани са направили опит да задържат португалеца, като са му предложили нов контракт, но той е предпочел да се завърне в родината си.
Силва се присъедини към Фулъм през юли 2021 г. от Евертън и върна отбора във Висшата лига още в първия си сезон, след като клубът изпадна в Чемпиъншип година по-рано. „Котиджърс“ завършиха на 11-о място в елита през миналия сезон, с равен брой точки с Челси.
"Към нашите фенове – от първия ден ви помолих винаги да бъдете с нас. И точно това направихте през последните пет години. Постигнахме много заедно. Моят екип и аз винаги чувствахме вашата подкрепа. Тя никога няма да бъде забравена. Фулъм винаги ще бъде в сърцето ми и рано или късно ще се върна на “Крейвън Котидж”, заяви Силва.
Според Фабрицио Романо Силва вече е подписал договор с Бенфика до юни 2028 година с опция за допълнителни 12 месеца. Португалецът се е съгласил да намали заплатата си в сравнение с Фулъм, за да може да се бори за трофеи с португалския гранд.