Фулъм официално обяви раздялата с Марко Силва, португалецът вече е подписал с Бенфика

Фулъм официално обяви, че се разделя с мениджъра на отбора Марко Силва. Контрактът на португалеца изтича в края на този месец, а той вече се е договорил с Бенфика за това да наследи Жозе Моуриньо като треньор на “орлите”. Лондончани са направили опит да задържат португалеца, като са му предложили нов контракт, но той е предпочел да се завърне в родината си.

Силва се присъедини към Фулъм през юли 2021 г. от Евертън и върна отбора във Висшата лига още в първия си сезон, след като клубът изпадна в Чемпиъншип година по-рано. „Котиджърс“ завършиха на 11-о място в елита през миналия сезон, с равен брой точки с Челси.

We can confirm that Marco Silva will leave his role as Head Coach at Fulham this summer.



It’s a position that Silva has held for five years – a spell which was laden with success. — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 2, 2026

"Към нашите фенове – от първия ден ви помолих винаги да бъдете с нас. И точно това направихте през последните пет години. Постигнахме много заедно. Моят екип и аз винаги чувствахме вашата подкрепа. Тя никога няма да бъде забравена. Фулъм винаги ще бъде в сърцето ми и рано или късно ще се върна на “Крейвън Котидж”, заяви Силва.

Според Фабрицио Романо Силва вече е подписал договор с Бенфика до юни 2028 година с опция за допълнителни 12 месеца. Португалецът се е съгласил да намали заплатата си в сравнение с Фулъм, за да може да се бори за трофеи с португалския гранд.

🚨🦅 BREAKING: Marco Silva agrees to become new Benfica manager, here we go!



Silva leaves Fulham and signs contract until June 2028 plus option until 2029 at Benfica reducing salary to fight for titles.



Back to Portugal after 10 years, wanted by both Rui Costa and Mario Branco. pic.twitter.com/XyxdZ6py2q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google