Лаймер преподписва с Байерн до 2029 година

Австрийският защитник Конрад Лаймер ще продължи договора си с Байерн (Мюнхен), след като продължителните преговори стигнаха до финал, съобщава Скай Германия.
29-годишният участник на Световното първенство и двукратен шампион на Германия се е споразумял за нов контракт до 30 юни 2029 година. Очаква се скоро новината да бъде потвърдена от клуба.
Настоящият договор на Лаймер е до 2027 година. Австриецът, който може да играе и в халфовата линия, и премина в Байерн от съперника в Бундеслигата РБ Лайпциг през 2023-а, изигра 47 мача за гранда от Мюнхен през миналия сезон, записвайки три гола и девет асистенции.
Преговорите се проточиха повече от половин година, като Байерн първоначално беше изненадан от искането му за висока заплата, но изглежда, че вече е намерен компромис.
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