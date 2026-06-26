Лаймер преподписва с Байерн до 2029 година

Австрийският защитник Конрад Лаймер ще продължи договора си с Байерн (Мюнхен), след като продължителните преговори стигнаха до финал, съобщава Скай Германия.

29-годишният участник на Световното първенство и двукратен шампион на Германия се е споразумял за нов контракт до 30 юни 2029 година. Очаква се скоро новината да бъде потвърдена от клуба.

Настоящият договор на Лаймер е до 2027 година. Австриецът, който може да играе и в халфовата линия, и премина в Байерн от съперника в Бундеслигата РБ Лайпциг през 2023-а, изигра 47 мача за гранда от Мюнхен през миналия сезон, записвайки три гола и девет асистенции.

Преговорите се проточиха повече от половин година, като Байерн първоначално беше изненадан от искането му за висока заплата, но изглежда, че вече е намерен компромис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago