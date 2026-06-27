Треньорът и футболистите на Йордания се във възторг от възможността да играят срещу Аржентина и Меси

Селекционерът на Йордания Джамал Селами е във възторг от възможността да се изправи срещу световния шампион Аржентина, въпреки че Лионел Меси по всяка вероятност ще започне срещата на стадиона в Далас от пейката.

Йорданците загубиха и двата си мача до момента в група „J“ от Австрия и Алжир и нямат шансове за продължаване към 1/16-финалите, макар да имат още една среща.

„Нямаме представа какво ще направи треньорът на Аржентина по отношение на първоначалния си състав, но независимо кои са играчите, отборът е изключителен и всеки играч заслужава мястото си в този отбор“, каза Селами. „Всички мечтаят да спечелят Световната купа, така че без значение кои играят, всеки носи марката „световен шампион“.

Попитан дали са готови в Йордания да спрат Лео Меси, ако се появи на терена, Селами каза: „Разбира се, различно е, ако играе Меси, защото той е един от най-добрите играчи в света. А ако не, пак ще играем срещу много силен и солиден отбор“.

Капитанът Нур Ал-Рауабдех каза, че иска да остави на света „положително впечатление за йорданския футбол и нацията като цяло“. „Възможността да бъдем тук е послание, което бихме искали да предадем за йорданския народ и за йорданската култура, да покажем на света кои сме“, каза той. „Йорданците са хора, които имат мечти и постоянство и ние сме щастливи, че успяхме да покажем този образ на това Световно първенство. Да, отпаднали сме, но знаем колко дълго време се борихме и надграждахме, за да се класираме“.

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Снимки: Imago