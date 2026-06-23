Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Йордания
  3. Един загинал и ранени след поражението на Йордания от Алжир

Един загинал и ранени след поражението на Йордания от Алжир

  • 23 юни 2026 | 16:10
  • 360
  • 0

Един човек е починал, а осем други са били хоспитализирани с наранявания в Аман в резултат на масова блъсканица по време и около мача на Йордания срещу Алжир на Световното първенство по футбол, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на страната. Двата отбора се срещнаха в Санта Клара, САЩ, а Йордания допусна пълен обрат и загуби с 1:2 в груповата фаза. 

Изстрадан обрат зарадва Алжир, Йордания отново се пропука в края
Изстрадан обрат зарадва Алжир, Йордания отново се пропука в края

Властите съобщават, че един привърженик е починал от раните си, а осем други са били приети в болница с наранявания и са в стабилно до средно тежко състояние. Футболните фенове са се събрали на площад "Хашемит" в центъра на Аман в ранните часове във вторник, за да наблюдават масово двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

  • 23 юни 2026 | 11:36
  • 642
  • 0
Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

  • 23 юни 2026 | 11:27
  • 1470
  • 0
Конфликт в състава на Мексико

Конфликт в състава на Мексико

  • 23 юни 2026 | 11:21
  • 4540
  • 3
Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

  • 23 юни 2026 | 11:16
  • 1724
  • 1
Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

  • 23 юни 2026 | 11:13
  • 1349
  • 0
Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

  • 23 юни 2026 | 11:11
  • 1581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 13890
  • 24
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 12666
  • 23
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 8517
  • 34
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 1948
  • 0
Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

  • 23 юни 2026 | 13:59
  • 2274
  • 3
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 6729
  • 6