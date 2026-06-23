Един загинал и ранени след поражението на Йордания от Алжир

Един човек е починал, а осем други са били хоспитализирани с наранявания в Аман в резултат на масова блъсканица по време и около мача на Йордания срещу Алжир на Световното първенство по футбол, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на страната. Двата отбора се срещнаха в Санта Клара, САЩ, а Йордания допусна пълен обрат и загуби с 1:2 в груповата фаза.

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Властите съобщават, че един привърженик е починал от раните си, а осем други са били приети в болница с наранявания и са в стабилно до средно тежко състояние. Футболните фенове са се събрали на площад "Хашемит" в центъра на Аман в ранните часове във вторник, за да наблюдават масово двубоя.

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Снимки: Gettyimages