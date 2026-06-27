Скалони потвърди, че Меси ще е резерва срещу Йордания

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че капитанът на тима Лионел Меси няма да започне като титуляр в предстоящия мач от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство срещу Йордания.

По време на пресконференцията преди двубоя Скалони ясно заяви, че 39-годишният ас ще започне срещата от резервната скамейка.

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„Тези, които ще излязат на терена утре, са заслужили това право. Те са част от колектива и от нашия общ процес. Значителна част от постиженията ни се дължи на тези футболисти. Когато не попадат в стартовия състав, те са първите, които идват на тренировка на следващия ден. Ще им дам игрово време веднага щом се появи възможност. Не просто защото не играят, а защото го заслужават. Те са отлични играчи“, заяви Скалони.

Към момента Меси е водещият голмайстор на Мондиал 2026 с отбелязани пет попадения.

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Снимки: Imago