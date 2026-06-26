Преди 10 години Меси се оттегли от националния отбор на Аржентина. Останалото е история

Преди точно 10 години Лионел Меси шокира футболния свят, обявявайки оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Той беше само на 29 години и току-що бе загубил финала на Копа Америка през 2016 г. срещу Чили – четвърти пореден провален финал с фланелката на "албиселесте" след Световното първенство през 2014 г. и Копа Америка през 2007 и 2015 г.

„Опитах всичко. Бяха четири финала и не успях да спечеля. Исках повече от всеки друг да спечеля титла с националния отбор, но за съжаление не се случи“, изплака той тогава, в изявление, което изглеждаше като край на международна кариера, която мнозина смятаха за прокълната.

Сбогуването обаче беше кратко. Натискът от феновете, съотборниците и цялата страна накара Меси да отмени решението си няколко месеца по-късно. И тогава започна вторият живот от историята му с Аржентина.

От този момент нататък аржентинският капитан спечели всичко, което му бе убягвало години наред. Той вдигна Копа Америка през 2021 г., повтори подвига през 2024 г., спечели Финалисима през 2022 г. срещу Италия и най-вече осъществи най-голямата си мечта, като поведе Аржентина към титлата на Световното първенство през 2022 г. в Катар.

Но историята не свърши дотук. На 39 години Меси продължава да предизвиква логиката на времето на Световното първенство през 2026 г. Аржентинският капитан отново беше решаващ и вече пренаписа още една страница от историята, като стана най-добрият голмайстор на всички времена на Световните първенства с 18 гола, надминавайки германеца Мирослав Клозе. Първият хеттрик в кариерата му на Световни първенства срещу Алжир, последван от два гола срещу Австрия, му позволи да достигне рекорда.

Десет години след като обяви сбогом на националния отбор, Меси продължава да прави точно обратното: да удължава една от най-изключителните международни кариери на всички времена. Играчът, който вярваше, че Аржентина не е за него, в крайна сметка се превърна в най-големия символ в историята на "албиселесте" — може би наравно с Диего Марадона — с 201 мача и 122 гола с фланелката на Аржентина.

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