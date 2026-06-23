Йордания - Алжир, съставите

Йордания и Алжир ще премерят сили в двубой от група "J" на Световното първенство. Домакин на срещата ще е "Леви'с Стейдиъм" в Санта Клара, а главен съдия ще е словенецът Славко Винчич. Началото е в 06:00 часа българско време.

Мачът ще може да бъде наблюдаван в реално време на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи пряко всички 104 срещи от програмата на Мондиал 2026.

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Йордания показа много приятен футбол в дебюта си на световни финали, но отстъпи на Австрия с 1:3. Резултатът обаче беше 1:1 четвърт час преди края, когато Язан Абу Ал-Араб си вкара автогол и това прекърши тима на Джамал Селами.

Алжир не оказа съпротива на световния шампион Аржентина на старта и загуби с 0:3. "Пустинните лисици" бяха съкрушени от хеттрик на Лионел Меси и завършиха срещата без нито един точен удар.

На върха на атаката за Йордания започва Али Лияд Олуан, а от втора позиция ще му помагат Муса Ал-Тамари и Махмуд Ал Марди. В средата на терена ще се разчита на Ехсан Хадад, Низар Ал Рашдан, Ноор Ал-Равабдех и Моханад Абу Таха.

Под рамката застава Язид Язид Абулайла, а тримата защитници, на които се е спрял селекционерът Джамал Селами, са Абдалах Насиб, Язан Абу Ал-Араб и Хусам Абу-Дахаб.

تشكيلة منتخب النشامى 🇯🇴 لمواجهة الجزائر ضمن نهائيات كأس العالم 2026



𝐍𝐀𝐒𝐇𝐀𝐌𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈



𝐉𝐎𝐑𝐃𝐀𝐍 🆚 𝐀𝐋𝐆𝐄𝐑𝐈𝐀#معك_يالنشمي pic.twitter.com/qFq7L2X2cX — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 23, 2026

За Алжир като титуляр стартира ветеранът Рияд Марез. На върха на атаката ще играе Амин Гуири, а в офанзивен план принос ще се очаква и от Ибрахим Маза и Фарес Шаиби. В средата на терена пък ще се разчита на Хишем Будауи и Рамиз Зеруки.

Люка Зидан отново ще е на вратата за "пустинните лисици", а четиримата бранители са Рафик Белгали, Аиса Манди, Рами Бенсебаини и Раян Аит-Нури.

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Снимки: Gettyimages