Все пак това беше първият ни Мондиал, оправда се селекционерът на Йордания

Селекционерът на Йордания Джамал Селами е доволен от футболистите от отбора въпреки загубата с 1:2 срещу Алжир и отпадането в първата фаза на Световното първенство. Той се оправда, че неговите играчи все още нямат нужния опит, за да се надиграват с най-големите.

Йордания е на последно място в Група J и вече няма шансове да се класира на 1/16-финалите, след като отстъпи и с 1:3 на Австрия в първия си мач.

"Алжирците направиха смени, които може би направиха разликата. Имаха много високи офанзивни играчи и липсата на опит в нашия отбор доведе до два гола след ъглови удари. Ние чакахме паузата за хидратация, за да направим нашите смени. Като цяло обаче играхме добре и трябва да се гордеем с това. Все пак това ни е първо участие на Световно първенство", каза Селами, цитиран от БТА.

"Сега се изправяме срещу Аржентина, а това е нова възможност за нас да покажем добра игра и да оставим отпечатък върху футболната история на Йордания", добави той.

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