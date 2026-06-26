Сравнен от Меси с Жорди Алба: Ще оставим живота си на терена за него

Защитникът на аржентинския национален отбор Факундо Медина, който бе титуляр в първите два мача от Световното първенство, увери, че отборът ще се бори докрай, за да може Лионел Меси да завърши последния си голям турнир по най-добрия начин. Той също така отчете, че капитанът е преувеличил, сравнявайки асистенцията му за първия гол при победата с 2:0 над Австрия с пасовете, които Жорди Алба правеше в Барселона.

В интервю за официалния сайт на ФИФА защитникът, който се наложи да играе като краен бек, коментира бъдещето пред „албиселесте“, които си осигуриха първото място в група J кръг преди края. „Остават ни шест финала, ще се състезаваме и ще дадем всичко от себе си. Говорим за позиции, но всички ще бъдем на разположение и знаем, че ще оставим всичко на терена, за да може краят за нашия капитан да бъде възможно най-добрият. Дано продължи да играе, но ние ще се борим и ще оставим живота си за него“, заяви той.

От друга страна, Медина омаловажи своята асистенция към Меси, с която бе открит резултатът срещу австрийците след пробив по левия фланг и подаване назад. „Той си спомни за старите времена с Жорди (Алба), който ми даваше такива пасове“, бе заявил капитанът, но Медина скромно отговори: „Мисля, че преувеличи. Днес всичко се раздухва. Аз просто се опитвам да дам най-доброто от себе си“.

Същевременно той призна, че въпреки радостта от титулярното си място, то не е дошло в мечтания контекст: „Нещата не се случиха както исках, защото Нико Таляфико се контузи, а аз много го ценя. Говорих с него. Ние сме готови за решенията на треньорския щаб. Слава Богу, резултатите бяха с нас, капитанът ни беше добре и всичко е плод на колективни усилия. Както казах, винаги ще бъдем готови, където и да се наложи да играем“.

Футболистът на Марсилия анализира и повиквателната си сред 26-те избраници: „Бяхме близо и на миналото Световно. Днес, след трудна година в личен план на клубно ниво, никога не загубих надежда. Винаги останах твърдо фокусиран върху целта, знаейки, че ако не се получи, няма за какво да се упреквам. Слава Богу, повикаха ме, тук сме и съм още по-щастлив заради групата и хората в нея. Тук идват най-добрите играчи, но човешките им качества са невероятни и това е безценно, защото сме хора преди да сме професионалисти. Благодарен съм“.

Накрая, попитан за произхода си от Вия Фиорито, където му се е налагало да събира картон, за да оцелее, той си спомни за друга легенда, родена там – Диего Марадона. „Имаше много жертви и усилия от страна на майка ми и най-близките ѝ хора. Те винаги се опитваха да ме защитят, да ме водят по правилния път. В същото време се опитвам да представям квартала, същността и това, което Марадона създаде и продължава да създава“, завърши Медина.

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