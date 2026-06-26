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Кристиан Ромеро има напредък във възстановяването си, но ще пропусне мача срещу Йордания

  • 26 юни 2026 | 23:55
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Аржентинският защитник Кристиан Ромеро е постигнал напредък във възстановяването си, като е започнал да тренира пълноценно, съобщиха от Аржентинската федерация.

Ромеро беше сменен заради контузията на коляното си при победата на тима с 2:0 над Австрия в група “J” на Световно първенство в понеделник.

Досега бранителят беше ограничен до индивидуални тренировки във фитнеса, провеждани с физиотерапевтите на отбора. Вероятно той ще пропусне последния мач от груповата фаза срещу Йордания в събота, като се очаква ветеранът Николас Отаменди да се включи.

Ромеро напусна мача с Австрия в 57-ата минута. 28-годишният футболист наскоро се беше възстановил от контузия на коляното, получена през април.

Аржентина проведе последната си тренировка преди мача с Йордания в Канзас Сити, а Ромеро не взе участие в 15-те минути, открити за медиите. Отборът започна с видео анализ на играта на съперника, преди да се премести във фитнеса, а след това на терена.

Треньорът Лионел Скалони ръководеше тактическите упражнения, докато неговите асистенти - работата по статични положения, фокусирайки се върху свободните удари и корнерите.

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Снимки: Imago

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