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Египет - Иран (съставите)

  • 27 юни 2026 | 05:00
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Египет излиза срещу Иран в двубой от последния кръг в група "G" на Мондиал 2026. "Фараоните" са начело в класирането с 4 точки и ще се опитат да запазят тази позиция, докато иранците се нуждаят от задължителна победа, за да продължат на 1/16-финалите.

По същото време Белгия ще играе срещу Нова Зеландия. Ситуацията в групата е много завързана, но след резултатите в група "H" Египет официално се класира за следващата фаза.

Двубоят между Египет и Иран ще се играе на "Люмен Фийлд" в Сиатъл от 05:00 часа, а главен рефер ще е Шимон Марчиняк от Полша.

Мачът ще бъде предаван на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 срещи от програмата на Световното първенство.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Селекционерът на Египет Хосам Хасан е оставил на пейката Омар Мармуш, а Мохамед Салах ще действа сам в предни позиции. Зад звездата на "фараоните" ще играят Мостафа Зико, Махмуд Сабер и Трезеге, а двойка вътрешни халфове ще са Мохамед Лашеен и Емам Ашур.

На вратата застава Мостафа Ахмед Шобеир, а четиримата в защита са Мохамед Хани, Мохамед Абдел Монем, Рами Рабия и Ахмед Абу Ел Фоту.

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Снимки: Gettyimages

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