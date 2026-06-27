Египет - Иран (съставите)

Египет излиза срещу Иран в двубой от последния кръг в група "G" на Мондиал 2026. "Фараоните" са начело в класирането с 4 точки и ще се опитат да запазят тази позиция, докато иранците се нуждаят от задължителна победа, за да продължат на 1/16-финалите.

По същото време Белгия ще играе срещу Нова Зеландия. Ситуацията в групата е много завързана, но след резултатите в група "H" Египет официално се класира за следващата фаза.

Двубоят между Египет и Иран ще се играе на "Люмен Фийлд" в Сиатъл от 05:00 часа, а главен рефер ще е Шимон Марчиняк от Полша.

Мачът ще бъде предаван на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 срещи от програмата на Световното първенство.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Селекционерът на Египет Хосам Хасан е оставил на пейката Омар Мармуш, а Мохамед Салах ще действа сам в предни позиции. Зад звездата на "фараоните" ще играят Мостафа Зико, Махмуд Сабер и Трезеге, а двойка вътрешни халфове ще са Мохамед Лашеен и Емам Ашур.

На вратата застава Мостафа Ахмед Шобеир, а четиримата в защита са Мохамед Хани, Мохамед Абдел Монем, Рами Рабия и Ахмед Абу Ел Фоту.

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Снимки: Gettyimages