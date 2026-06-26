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  3. Египетските фенове превзеха Сиатъл преди сблъсъка с Иран

Египетските фенове превзеха Сиатъл преди сблъсъка с Иран

  • 26 юни 2026 | 21:49
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Феновете на Египет се събраха в Сиатъл, за да покажат подкрепата си за националния отбор по футбол преди решаващия му сблъсък срещу Иран.

Атмосферата беше наелектризираща, докато привържениците, облечени в цветовете на отбора, скандираха в един глас, създавайки жива демонстрация на национална гордост.

Двубоят е от изключително важно значение, като за Египет равенството е достатъчно, за да си гарантират място на 1/16-финалите. Ситуацията за Иран е по-сложна – момчетата на Амир Галеной се нуждаят от задължителна победа.

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