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Египет тренира в пълен състав за мача с Иран

  • 26 юни 2026 | 12:56
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Египетският национален отбор проведе тренировка, каято бе част от подготовката за последния мач от група G срещу Иран на стадион „Лумен Фийлд“ в Сиатъл.

„Фараоните“ влизат в този решаващ двубой като лидери в група G с четири точки след победата с 3:1 над Нова Зеландия. Победа срещу Иран ще им гарантира класиране за елиминационната фаза като победители в групата.

Световните агенции отбелязват решаващата роля на звездата Мохамед Салах върху националния отбор до този момент на световното първенство. В състава на Египет няма контузени футболисти.

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