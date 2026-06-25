Египет и Иран отново протестираха срещу т.нар. "прайд мач", но исканията им няма да бъдат изпълнени изцяло

Египет и Иран отново протестираха срещу т.нар. "прайд мач", организиран покрай сблъсъка им от последния ден на група "G" в събота сутринта от 06:00 часа българско време на „Лумен Фийлд“ в Сиатъл.
Както е известно, инициативата на организаторите в американския град е двубоят да бъде посветен на LGBТQ+ общността, която е сериозна в Сиатъл, който е сред най-либералните градове в САЩ. Идеята е била още преди тегленето на жребия и преди да се знае, че точно Египет и Иран ще участват в мача. Ситуацията е доста деликатна, тъй като и в двете държави хомосексуалността е криминализирана.
Говорител на иранската футболна федерация дори официално е поискал от ФИФА да предотврати „всякакви чествания“, свързани с „движението“, без изрично да назовава.
„Иран и Египет са две мюсюлмански държави, споделящи дълбоки културни и религиозни сходства; гледните точки, изразени от двете федерации, отразяват ценностите и убежденията на населението в тези две страни“, заяви говорител на иранския национален отбор пред „Ню Йорк Таймс“. „Нашата позиция е, че никакви церемонии или промоционални дейности, свързани с това движение, не трябва да се провеждат на стадиона или в рамките на мача. Тази позиция беше съобщена на ФИФА по съответните канали.“
Подробността обаче е, че инициативата за "прайд мача" не е на Международната футболна асоциация, а на местния организационен комитет, който включва представители на големите спортни клубове в Сиатъл като Саундърс (МЛС), Рейн ФК (женски футболен отбор) и Сийхоукс (НФЛ). Ръководителите на международната федерация не са играли никаква роля в това събитие, чиято „точна същност на планираните дейности на стадиона в деня на мача остава неясна“, обяснява „Ню Йорк Таймс“.
През февруари президентът на ФИФА Джани Инфантино се постара да разграничи мача от Световното първенство от „събитията, организирани в същия ден в града от външни организации“. Така организационният комитет няма правомощия да организира каквито и да било прояви на самия стадион в Сиатъл.
Основните планирани събития трябва да се проведат извън стадиона, в зона, която не е под юрисдикцията на ФИФА. Зрителите обаче ще имат право да влизат на стадиона със знамена с цветовете на дъгата. Според „Ню Йорк Таймс“ иранската и египетската федерации са се опитали да издействат пълното премахване на всякакви символи, свързани с Прайд движението в града, но са получили категоричен отказ.
В сряда ФИФА публикува изявление, в което припомни, че Световното първенство е „приобщаващо“ събитие, което посреща „фенове от всякаква сексуална ориентация и полова идентичност“.
„Общите прояви в подкрепа на човешките права, включително знамена с цветовете на дъгата и други емблеми, представляващи сексуалната ориентация и половата идентичност, са разрешени съгласно кодекса за поведение на стадионите на Световното първенство 2026 и могат да бъдат показвани на стадионите, при условие че се използват в съответствие с разпоредбите на този кодекс“, добавиха от централата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google