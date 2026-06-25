Египет и Иран отново протестираха срещу т.нар. "прайд мач", но исканията им няма да бъдат изпълнени изцяло

Египет и Иран отново протестираха срещу т.нар. "прайд мач", организиран покрай сблъсъка им от последния ден на група "G" в събота сутринта от 06:00 часа българско време на „Лумен Фийлд“ в Сиатъл.

The Iran Football Federation wants FIFA to prevent any “ceremonies or promotional activities” in support of the LGBTQ+ community at a much discussed “Pride Match” between Egypt and Iran on Friday in Seattle, as well as restricting symbols or representations of the Pride movement… pic.twitter.com/QxNeDWCDq3 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 25, 2026

Както е известно, инициативата на организаторите в американския град е двубоят да бъде посветен на LGBТQ+ общността, която е сериозна в Сиатъл, който е сред най-либералните градове в САЩ. Идеята е била още преди тегленето на жребия и преди да се знае, че точно Египет и Иран ще участват в мача. Ситуацията е доста деликатна, тъй като и в двете държави хомосексуалността е криминализирана.

Говорител на иранската футболна федерация дори официално е поискал от ФИФА да предотврати „всякакви чествания“, свързани с „движението“, без изрично да назовава.

„Иран и Египет са две мюсюлмански държави, споделящи дълбоки културни и религиозни сходства; гледните точки, изразени от двете федерации, отразяват ценностите и убежденията на населението в тези две страни“, заяви говорител на иранския национален отбор пред „Ню Йорк Таймс“. „Нашата позиция е, че никакви церемонии или промоционални дейности, свързани с това движение, не трябва да се провеждат на стадиона или в рамките на мача. Тази позиция беше съобщена на ФИФА по съответните канали.“

Подробността обаче е, че инициативата за "прайд мача" не е на Международната футболна асоциация, а на местния организационен комитет, който включва представители на големите спортни клубове в Сиатъл като Саундърс (МЛС), Рейн ФК (женски футболен отбор) и Сийхоукс (НФЛ). Ръководителите на международната федерация не са играли никаква роля в това събитие, чиято „точна същност на планираните дейности на стадиона в деня на мача остава неясна“, обяснява „Ню Йорк Таймс“.

През февруари президентът на ФИФА Джани Инфантино се постара да разграничи мача от Световното първенство от „събитията, организирани в същия ден в града от външни организации“. Така организационният комитет няма правомощия да организира каквито и да било прояви на самия стадион в Сиатъл.

Основните планирани събития трябва да се проведат извън стадиона, в зона, която не е под юрисдикцията на ФИФА. Зрителите обаче ще имат право да влизат на стадиона със знамена с цветовете на дъгата. Според „Ню Йорк Таймс“ иранската и египетската федерации са се опитали да издействат пълното премахване на всякакви символи, свързани с Прайд движението в града, но са получили категоричен отказ.

🚨 FIFA Confirms Rainbow Flags Will Be Allowed



Before the World Cup draw, Seattle’s local organizing committee designated June 26 as “Pride Match Day” as part of the city’s annual Pride celebrations.



The draw paired Egypt 🇪🇬 and Iran 🇮🇷 on that exact date—two countries where… pic.twitter.com/kSqIs3z9ZR — Pitch Wire (@wire_pitch) June 25, 2026

В сряда ФИФА публикува изявление, в което припомни, че Световното първенство е „приобщаващо“ събитие, което посреща „фенове от всякаква сексуална ориентация и полова идентичност“.

„Общите прояви в подкрепа на човешките права, включително знамена с цветовете на дъгата и други емблеми, представляващи сексуалната ориентация и половата идентичност, са разрешени съгласно кодекса за поведение на стадионите на Световното първенство 2026 и могат да бъдат показвани на стадионите, при условие че се използват в съответствие с разпоредбите на този кодекс“, добавиха от централата.

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