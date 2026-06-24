Отхлабиха драконовите мерки за Иран за последния мач от групите

Иран получи разрешение от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ да пътува до Съединените щати с един ден по-рано за последния си мач от груповата фаза на Световното първенство в петък. Промяната в имиграционната политика идва след продължителни оплаквания от членове на иранската делегация на Мондиала, че ограниченията за пътуване влияят върху способността им да се състезават на турнира.

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Сега отборът ще може да лети от базата си в Тихуана, Мексико, в сряда — два дни преди мача срещу Египет в Сиатъл — за да подпомогне подготовката си. За предишните мачове срещу Нова Зеландия — 2:2 — и Белгия — 0:0 — в Лос Анджелис, на иранците беше позволено да пътуват едва ден преди срещата.

„За третия мач на иранския отбор в Сиатъл на 26 юни тимът получи разрешение да влезе в САЩ два дни преди срещата. Иранският отбор все пак ще бъде задължен да напусне страната в деня, в който мачът приключи. Общите мерки за сигурност и протоколът остават същите. Оставаме ангажирани с осигуряването на възможно най-безопасен турнир за играчи, щабове и фенове“, заяви говорител на Министерството на вътрешната сигурност, цитиран от The Athletic.

Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за ФИФА, обясни пред "Асошиейтед прес", че винаги са планирали да следят придвижването на отбора по време на първите два мача и „ако всичко мине гладко“, да позволят на Иран „един допълнителен ден предвид по-дългото пътуване“. Въпреки че Иран получи повече време преди мача, на отбора е било казано, че все пак ще трябва да се върне със самолет от Сиатъл — който се намира на 1600 км и на два до три часа полет от тренировъчната им база в Мексико — веднага след края на срещата, която започва в 20:00 ч. местно време.

„Казаха ни, че трябва да напуснем веднага“, заяви селекционерът на Иран Амир Галеноеи чрез преводач след първия мач на отбора му срещу Нова Зеландия. „Това наистина ни затруднява. Честно казано, не знаем защо ни връщат. Изглежда много странно. Изглежда, че други хора правят плановете вместо нас. Нашият отбор е най-угнетеният на цялото Световно първенство.“

Иранската футболна федерация — FFIRI — заяви миналата седмица, че възнамерява да подаде официална жалба до ФИФА относно организацията на пътуванията на отбора по време на Световното първенство. Иран е втори в група G с две точки след два мача и се стреми за първи път да достигне до елиминационната фаза на Мондиала.

The Athletic също е бил информиран от източник с близки връзки с иранския национален отбор, че членовете на делегацията, на които първоначално са били отказани визи за САЩ, все още нямат право да влязат в страната. Преди отборът да напусне предсветовната си база в Турция, 13 членове на помощния щаб не са получили разрешение да влязат в САЩ и са оставали в Мексико, когато са се провеждали мачовете.

Когато отборът е летял от Турция до Мексико, играчите са носили значки с надпис #168 на реверите си в памет на броя деца, загинали в начално училище в първия ден на конфликта между САЩ и Иран — 28 февруари 2026 г. — според иранското външно министерство. В съобщение, оставено на бяла дъска на стадион SoFi след мача с Белгия, с червен маркер са били изписани #168 и #Minab. На тренировка във вторник на тренировъчните игрища, които бяха отворени за медиите през първите 15 минути, са били поставени знамена с този хаштаг.

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Снимки: Gettyimages