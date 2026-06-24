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Египет тренира в пълен състав

  • 24 юни 2026 | 08:33
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Египет проведе тренировка преди да отпътува за Сиатъл за последния си мач от Група G срещу Иран на стадион „Лумен Фийлд“ в петък.

„Фараоните“ влизат в решаващия двубой като лидери в групата с четири точки, след победа с 3:1 над Нова Зеландия. Победа срещу Иран ще им гарантира класиране за елиминационната фаза като победители в групата.

Селекционерът Хосам Хасан няма нови проблеми с контузени играчи преди мача, а се очаква Мохамед Салах отново да поведе атаката на Египет.

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