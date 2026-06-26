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Египет срещу Иран: сблъсък за елиминациите под знака на "Прайд" полемика

  • 26 юни 2026 | 17:54
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Египет и Иран излизат един срещу друг в последен мач от Група G на Мондиала, който носи огромен залог не само на терена, но и извън него. Двубоят в Сиатъл е от 06:00 часа сутринта в събота. Докато футболните сметки са ясни, политическият и социален контекст около срещата добавя допълнително напрежение.

След първите два кръга Египет заема лидерската позиция в групата с 4 точки след равенство с Белгия (1:1) и победа над Нова Зеландия (3:1). Иран е на трето място с 2 точки след две равенства срещу Нова Зеландия (2:2) и Белгия (0:0). По същото време във Ванкувър Нова Зеландия играе с Белгия.

За „фараоните“ и равенството е достатъчно, за да си гарантират място на 1/16-финалите. Победа пък може да им осигури първото място, в зависимост от резултата на Белгия. Ситуацията за Иран е по-сложна – момчетата на Амир Галеной се нуждаят от задължителна победа, за да изпреварят Египет. Равенство би ги оставило в очакване на чудо от другата среща.

Победителят в групата ще има за съперник в следващата фаза ще бъде един от най-добрите трети отбори от групи A, E, H, I или J. Завършилият на второ място пък вече знае своята съдба – той ще се изправи срещу Австралия (втория от Група D) на 3 юли в Арлингтън.

Срещата съвпада с ежегодния „Прайд уикенд“ в Сиатъл, като местният организационен комитет брандира двубоя като „Pride Match“. Това предизвика остри реакции от федерациите на Египет и Иран, които официално възразиха пред ФИФА срещу използването на ЛГБТК+ символика. Иран поиска забрана на всякакви промоционални дейности в тази насока, докато Египет категорично отхвърли проявите, подкрепящи хомосексуалността, позовавайки се на своите вътрешни закони и норми.

ФИФА зае междинна позиция – няма да има официална „Прайд“ церемония под егидата на световната централа, но феновете ще имат право да внасят знамена с цветовете на дъгата, съгласно правилата за поведение на стадиона.

Подготовката на иранския национален отбор е белязана от сериозни логистични препятствия. Поради визови проблеми тимът трябваше да премести тренировъчната си база в Тихуана, Мексико. Американските власти наложиха строги ограничения, според които отборът може да влиза в градовете домакини само 24 часа преди мач и трябва да напусне веднага след него. Треньорът Амир Галеной изрази опасения, че постоянните полети и напрежението влияят на възстановяването на играчите.

Това е първият официален състезателен мач между Египет и Иран. В исторически план те са се срещали само два пъти в приятелски срещи. През 1975 г. Иран печели с 2:1, а през 2000 г. двубоят в Техеран завършва наравно 1:1.

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