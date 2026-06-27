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Менян e третият французин, който спасява дузпа на световни финали

  • 27 юни 2026 | 02:06
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Вратарят на Франция Майк Менян беше избран за най-добър играч в двубоя от Световно първенство срещу Норвегия. Той се превърна в първия френски страж от 40 години насам и едва третият в историята, който спасява дузпа по време на световни финали.

В двубоя срещу норвежците от третия кръг на група "I", завършила с победа 4:1 за „петлите“, Менян отрази удар от бялата точка на нападателя Йорген Странд Ларсен.

Преди Менян, последният френски вратар, спасил дузпа на Световно първенство, беше Жоел Батс. Той парира изстрела на бразилеца Зико в четвъртфиналния сблъсък на Мондиала през 1986 г.

Единственият друг френски страж с подобно постижение е Алекс Тепо, който спасява дузпа срещу Чили на първото в историята Световно първенство през 1930 г.

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Снимки: Gettyimages

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