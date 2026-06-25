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  3. Челси стартира преговори за френски национал от Кристъл Палас

Челси стартира преговори за френски национал от Кристъл Палас

  • 25 юни 2026 | 12:39
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След като договори привличането на халф-бека Марко Палестра от Аталанта, Челси подготвя следващия си входящ трансфер. Става въпрос за защитника Максенс Лакроа, за когото клубът вече води преговори с Кристъл Палас, съобщава Фабрицио Романо.

Трансферният експерт добави, че лондончани могат да се подсилят с още един централен бранител освен Лакроа през това лято, както и че Трево Чалоба е желан от италиански отбор. В момента играчът на Кристъл Палас е на Мондиал 2026 с националния тим на Франция. През миналия сезон 26-годишният защитник записа впечатляващите 55 мача във всички турнири, в които се отчете с три гола и три асистенции. “Орлите” го привлякоха в състава си преди две години, когато платиха 18 млн. евро на Волфсбург за него.

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Снимки: Gettyimages

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