Челси стартира преговори за френски национал от Кристъл Палас

След като договори привличането на халф-бека Марко Палестра от Аталанта, Челси подготвя следващия си входящ трансфер. Става въпрос за защитника Максенс Лакроа, за когото клубът вече води преговори с Кристъл Палас, съобщава Фабрицио Романо.

Трансферният експерт добави, че лондончани могат да се подсилят с още един централен бранител освен Лакроа през това лято, както и че Трево Чалоба е желан от италиански отбор. В момента играчът на Кристъл Палас е на Мондиал 2026 с националния тим на Франция. През миналия сезон 26-годишният защитник записа впечатляващите 55 мача във всички турнири, в които се отчете с три гола и три асистенции. “Орлите” го привлякоха в състава си преди две години, когато платиха 18 млн. евро на Волфсбург за него.

🚨🔵 Chelsea have started talks for Crystal Palace centre back Maxence Lacroix. 🇫🇷



Understand #CFC will sign one or even TWO centre backs this summer based also on outgoings.



Chalobah wanted in Italy + Chelsea work on several options.



🎥➕ https://t.co/RNT87ByB3t pic.twitter.com/UgFxTSIsGK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

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Снимки: Gettyimages