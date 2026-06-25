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Пари Сен Жермен е отборът с най-много различни голмайстори на Световното

  • 25 юни 2026 | 13:59
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Двукратният победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен е и отборът, който има най-много играчи, които са вкарали голове на Световното първенство до момента, малко преди края на груповата фаза, пише вестник "Екип". ПСЖ вече има шестима различни голмайстори, които представят различни отбори.

От французите Брадли Баркола вкара срещу Сенегал (3:1), а Усман Дембеле се разписа в следващия мач с Ирак (3:0). Ибрахим Мбайе отбеляза почетното попадение за Сенегал при поражението от "петлите".

Португалецът Жоао Невеш откри резултата в мача срещу ДР Конго (1:1), а Нуно Мендеш вкара от пряк свободен удар за успеха на Португалия срещу Узбекистан с 5:0. 

Ашраф Хакими стана шестият различен играч на ПСЖ с гол на Мондиала, като вкара при успеха на Мароко над Хаити с 4:2, а добави и асистенция. Той стана и едва вторият мароканец с гол и асистенция в един мач за тима на световни финали след Абделжалил Хада срещу Шотландия през 1998 година. 

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Снимки: Imago

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