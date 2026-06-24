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Бартез влиза в щаба на Зидан

  • 24 юни 2026 | 17:47
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Легендарният френски вратар Фабиен Бартез по всяка вероятност ще влезе в щаба на следващия наставник на "петлите" Зинедин Зидан, съобщава "Екип". Въпреки че "сините" са сред фаворитите на провеждащото се в момента световно първенство, във Франция се обсъжда бъдещето на отбора, който ще се сбогува с Дидие Дешан след края на турнира.

Очаква се в щаба на Зизу, който трябва да наследи Дешан, да влезе Бартез. Преди петнайсетина години бившият страж на Марсилия, Монако и Манчестър Юнайтед беше близо до това да бъде част от екипа на Лоран Блан в националния отбор, но нещата не се получиха. Бартез има 87 мача за Франция, като е световен шампион от 1998-а и сребърен медалист от Мондиал 2006.

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Снимки: Imago

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