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България скърби за своите деца (снимки)

  • 25 юни 2026 | 19:40
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България скърби за своите деца (снимки)

Футболни клубове, фенове, родители и деца отдадоха почит на тримата заганили в тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия". Живота си в нелепия инцидент загубиха две деца от школата на Славия и бащата на едно от момчетата.

Треньорът на набор 2017 - Иван Терзийски, и неговата съпруга пък постъпиха в болница с тежки наранявания. Петимата са пътували с автомобил за турнир в Албена, когато са пометени от ТИР, влязъл от насрещното платно.

Пред стадион "Александър Шаламанов" бе направен възпоменателен кът, на който хората почетоха паметта на загиналите с множество цветя, футболни топки, венци и черно-бели балони. Освен пред стадиона възпоменателен кът имаше и на терените, на които тренират децата от школата на клуба.

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