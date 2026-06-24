Академия ЦСКА: Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи!

Академия ЦСКА изрази своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ "Тракия".

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Ето какво написаха "армейците":

"Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия.

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Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи! Поклон пред светлата им памет!".

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