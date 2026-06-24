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Академия ЦСКА: Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи!

  • 24 юни 2026 | 19:29
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Академия ЦСКА: Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи!

Академия ЦСКА изрази своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ "Тракия".

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Ето какво написаха "армейците":

"Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия.

Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане
Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане

Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи! Поклон пред светлата им памет!".

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