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Искат постоянен арест за тираджията, който предизвика катастрофата със загиналите две деца от Славия

  • 25 юни 2026 | 17:53
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Искат постоянен арест за тираджията, който предизвика катастрофата със загиналите две деца от Славия

Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа с трима загинали на автомагистрала "Тракия", сред които и две деца от школата на Славия, остава в ареста за следващите 72 часа. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ямбол.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 53-годишния Е.Д., който е предизвикал инцидента в сряда около 12:48 ч. в района на село Зимница. По данни на разследването товарният автомобил, движещ се в посока София, навлиза в насрещното платно и се удря в лек автомобил, пътуващ към Бургас. На място загиват двете деца от школата на Славия и бащата на едното от тях. В болница са транспортирани треньорът Иван Терзийски и неговата приятелка, която е в тежко състояние.

От прокуратурата уточняват, че веднага е извършен оглед на местопроизшествието и е назначена тройна автотехническа експертиза. Двете превозни средства са иззети и се намират на охраняем паркинг, за да бъдат предоставени на разследващите.

Камионът, който не е бил натоварен, е собственост на водача, който има регистрирана фирма и е от област Ямбол.

По първоначални данни не е установена превишена скорост. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. На място е установен и спирачен път.

Експертизата ще изяснява и състоянието на пътната инфраструктура - включително мантинелите, начина на поставянето им, както и техническото състояние на гумите на камиона. Според прокуратурата има нарушена мантинела и от двете страни на участъка.

От ОДМВР - Ямбол посочват, че шофьорът има 20 предишни нарушения - четири акта и 16 фиша, всички платени. Не е ясно дали те са извършени с товарния автомобил или с други превозни средства.

По информация на полицията водачът на лекия автомобил е бил с колан. Едно от децата също е било обезопасено, но другото - не. Властите обаче подчертават, че при толкова тежък удар предпазните колани не биха могли да предотвратят фаталния изход.

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