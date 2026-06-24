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Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане

  • 24 юни 2026 | 17:56
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Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане

Двама млади футболисти от Академията на Славия от набор 2017 г. и родител на едно от момчетата са загиналите при пътния инцидент край Ямбол по-рано днес, съобщиха от столичния клуб. При катастрофата се пострадали треньорът в школата на "белите" Иван Терзийски и съпругата му, които са транспортирани до болницата в Ямбол и остават в тежко състояние.

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Петимата са пътували с автомобил за участие на футболен турнир за деца в Албена, когато на 290-ия километър на магистрала "Тракия" от София към Бургас тежкотоварен камион, пътуващ в обратната посока  към столицата, пука гума, шофьорът губи контрол, ТИР-ът преминава през мантинелата и се забива в колата. ПФК Славия изказва съболезнования на семействата на починалите. Академията на "белите" обявява траур и преустановява всякаква дейност си до второ нареждане. 

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