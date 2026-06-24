БФС скърби за загиналите таланти на Славия

Българският футболен съюз изрази своите най-искрени съболезнования към семействата, близките и всички в академията на ПФК Славия след трагичния пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", при който загубиха живота си трима души, сред които двама млади футболисти от клуба.

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"Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи.

В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на Славия. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и останалите пострадали при инцидента.

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Искрени съболезнования на семейството и близките на загиналите!", написаха от футболната централа.

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