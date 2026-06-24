Локо (Сф): Голяма трагедия, която ще остави отпечатък върху цялата футболна общественост

Локомотив (София) се преклони пред паметта на двете деца от школата на Славия, които днес загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ "Тракия". "Железничарите" се молят за възстановяването на треньора Иван Терзийски, който също е бил в колата, отнесена от ТИР край Ямбол.

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"Днес се случи една голяма трагедия, която ще остави отпечатък върху цялата футболна общественост. Две дечица от школата на "Славия" загубиха живота си на магистрала "Тракия", а техният треньор е в тежко състояние и се бори за живота си.

ФК "Локомотив" (София) и академията на клуба изразяват искрени съболезнования към близките на пострадалите и към всички, свързани с ПФК "Славия".

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Заедно ще се молим за възстановяването на треньора Иван Терзийски и се покланяме пред паметта на двете малки момчета. Сила и кураж за техните семейства! Поклон!", написаха от клуба.

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