Ботев (Пд) за трагедията на АМ "Тракия": Съпричастни сме към болката на всички засегнати

Ботев (Пловдив) също почете паметта на двете загинали деца от детско-юношеската школа на Славия. "Канарчетата" изказаха съболезнования на семействата и близките на момчетата, които загубиха животите си в трагичен инцидент на автомагистрала "Тракия".

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Ето какво написаха от клуба:

"С дълбока тъга научихме за трагичния пътен инцидент, при който загубиха живота си две деца от детско-юношеската школа на ПФК Славия София. В този изключително тежък момент изказваме своите най-искрени съболезнования към семействата, близките, съотборниците и цялото семейство на Славия.

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Пожелаваме бързо и успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които пострадаха при инцидента. ПФК Ботев Пловдив скърби заедно със Славия и е съпричастен към болката на всички засегнати от тази огромна трагедия!".

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