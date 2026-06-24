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Ботев (Пд) за трагедията на АМ "Тракия": Съпричастни сме към болката на всички засегнати

  • 24 юни 2026 | 19:08
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Ботев (Пд) за трагедията на АМ "Тракия": Съпричастни сме към болката на всички засегнати

Ботев (Пловдив) също почете паметта на двете загинали деца от детско-юношеската школа на Славия. "Канарчетата" изказаха съболезнования на семействата и близките на момчетата, които загубиха животите си в трагичен инцидент на автомагистрала "Тракия".

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Ето какво написаха от клуба:

"С дълбока тъга научихме за трагичния пътен инцидент, при който загубиха живота си две деца от детско-юношеската школа на ПФК Славия София. В този изключително тежък момент изказваме своите най-искрени съболезнования към семействата, близките, съотборниците и цялото семейство на Славия.

Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане
Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане

Пожелаваме бързо и успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които пострадаха при инцидента. ПФК Ботев Пловдив скърби заедно със Славия и е съпричастен към болката на всички засегнати от тази огромна трагедия!".

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