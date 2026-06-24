Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Две деца от школата на Славия са загинали на АМ "Тракия" на път към морето. Пред Sportal.bg босът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов обяви едномесечен траур за академията на "белите".

"Загинаха две деца от нашата школа... Треньорът Иван Терзийски е в тежко състояние. Отивали са за участие на турнир в Албена. Съсипан съм, всички сме почернени... Тези дечица никога няма да бъдат забравени! Искрено се надявам да са на едно по-добро място... Съболезнования на семействата им! Тир навлиза в насрещното и помита автомобила. Обявявам едномесечен траур за академията на Славия", заяви с тъга Венци Стефанов.

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