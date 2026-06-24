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Греъм Потър: Трябва да бъдем компактни в защита срещу Япония

  • 24 юни 2026 | 11:13
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След като част от разочарованието от поражението с 1:5 от Нидерландия вече отмина, селекционерът на националния тим на Швеция Греъм Потър заяви, че отборът му трябва да бъде по-компактен, когато се изправи срещу Япония в последния си мач от груповата фаза на Световното първенство. Английският специалист подробно разказа за тима си, тактиката и какво трябва да подобрят футболистите му в двубоя срещу Япония.

„Трябва да бъдем компактни в защита. Мисля, че с Япония заради тяхната координация и организация, ако защитаваме големи зони, тогава ще бъде труден ден. Трябва да се уверим, че сме компактни“, коментира селекционерът на Швеция на своята пресконфереция. Шведите започнаха турнира с успех с 5:1 над Тунис, но впоследствие бяха победени с 5:1 от Нидерландия, а Потър заяви, че проблемът е да се намери правилната комбинация между защита и атака.

„Мисля, че вероятно имаме едни от най-добрите атакуващи футболисти в света, така че има нещо в това да се защитаващ, но да не си твърде пасивен, ако искаш да създадеш шансове за атака. През цялото време трябва да гледаш къде са отделните играчи, как се вписват и как противниците се позиционират", продължи Потър, който все още е оптимистично настроен. „Смятам, че сме способни да дадем отпор на всички и да спечелим даден мач, абсолютно. Но също така е ясно, че не сме имали много време заедно. Това също е фактор, но не е извинение. Ще бъдем готови за срещата и ще се опитаме да спечелим“, увери той.

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Снимки: Gettyimages

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