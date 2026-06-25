Точката ще свърши работа и на Япония, и на Швеция, но формата е на страната на "самураите"

Япония и Швеция излизат един срещу друг на “АТ&T Стейдиъм" в Арлингтън във важен двубой за целите на двата тима да излязат от група “F”. В момента те са с по една победа. “Самураите” разбиха с миналия кръг Тунис с 4:0. Шведите разгромиха същия съперник на старта на участието си с 5:1, но след това загубиха с идентичен резултат от Нидерландия. Япония е в по-добра позиция, тъй като има точка повече от “тре кронур” и е с по-добра голова разлика.

Селекцията на Хаджиме Мориясу се намира в много добра форма и е в серия от девет поредни мача без загуба, като в седем от тях японците постигнаха победи. Сред тях влизат и такива срещу Бразилия и Япония. Равенството ще е достатъчно за място на елиминациите, а в случай че “самураите” постигнат по-добър резултат от Нидерландия, могат да завършат и на върха в групата. Това обаче е малко вероятно, при положение че по същото време “лалетата” играят с аутсайдера Тунис, така че би било очаквано да завършат с по-добра голова разлика. В момента Нидерландия и Япония са с равни показатели по отношение на головата разлика.

Точката би свършила много добра работа и на Швеция, защото актив от четири точки трябва да е достатъчен на тима на Греъм Потър за да продължи на елиминациите като трети отбор. Разбира се, при победата шведите ще изместят Япония. Те черпят увереност от факта, че нямат загуба от азиатски съперник на световно първенство.

Японците са без Такефуса Кубо, който получи контузия в коляното по време на равенството с Нидерландия. Виктор Гьокереш и Александър Исак отново ще водят звездната атака на Швеция. Виктор Линдельоф и Исак Хиен ще запазят местата си в защитата на “тре кронур”, въпреки че получиха много критики за представянето си срещу Нидерландия.

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