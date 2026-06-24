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Китайски фенове от години викат за Япония

  • 24 юни 2026 | 15:38
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В препълнен спортен бар в Шанхай китайски футболни фенове избухнаха от ентусиазъм, когато японецът Аясе Уеда отбеляза с глава гол във вратата на Тунис, осигурявайки на отбора си победа с 4:0 в мач от груповата фаза на Световното първенство, пише Sport.sk.

Въпреки историческата враждебност между Китай и Япония, която се задълбочи още повече миналата година с идването на твърдолинейната японска премиерка Санае Такаичи, в бара се събраха много китайски фенове със сини фланелки. Тяхната страст към японския отбор обаче е дългогодишна и отделена от политическите спорове.

Главният организатор на групата заяви, че поколението от 90-те години е израснало с японското аниме, особено със сериала „Капитан Цубаса“, който разказва историята на футболен гений. „Япония сега представлява гордостта и славата на азиатския футбол“, разкри той.

Китай се класира за Световното първенство само веднъж - през 2002 г., но загуби и трите си мача и не отбеляза нито един гол. В класацията на Международната футболна федерация е едва на 91-во място, докато Япония е най-добрият азиатски отбор на 16-а позиция.

Дългогодишният фен на Япония и автор на книга по темата Фу Дзин-ю твърди, че за Япония е важна модерната футболна среда за развитие на младежта и фенската култура, което ѝ осигурява конкурентоспособност дори с европейските отбори. Обратно, Китай все още се търси, а футболната му сцена става все по-затворена, заяви Джаспър Сун, друг член на групата фенове.

След мача привържениците ентусиазирано развяваха огромен флаг на японския отбор и заедно празнуваха победата. На въпрос дали не усещат враждебност от други китайци, те единодушно отговориха, че такива случаи съществуват, но не им обръщат голямо внимание.

Сун също така добави, че Шанхай е „относително отворен и приобщаващ“ и по време на пътуване за мач срещу Китай в Сиамен през 2024 г. са преживели спокойствие без конфликти. Онлайн средата обаче е различна. Аки Янг, която управлява японска фен страница в социалните мрежи, често е изправена пред обиди и критики, някои я наричат „предателка“ или „слуга“. В китайската платформа Сяо-хун-шу се разпространяват съвети как да се скрие японският флаг на фланелката, за да се избегне „неловкост“. Студентката Джули Уанг заяви, че онлайн коментарите я възпират от публично изразяване на подкрепа за Япония.

Напрежението между страните се задълбочи, особено след изявлението на премиерката Такаичи за възможна военна интервенция в случай на китайско нахлуване в Тайван.

Фан подчерта, че въпреки напрежението, според него е важно да се подкрепя приятелството между двете страни, което е неговата най-голяма мечта. Аки Янг вярва, че футболът има силата да премахва бариери и да носи радост, независимо от политическите или национални идентичности. В днешния нестабилен свят, според нея, футболът е уникална възможност за преодоляване на различията.

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