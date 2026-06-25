Клоп за Роналдо и Меси: Изключително е, че имаме възможността да се докоснем до това поколение

Юрген Клоп се показа като ентусиазиран наблюдател на двубоите от Световното първенство и похвали продължаващата доминация на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Бившият мениджър на Ливърпул не скри, че е впечатлен от начина, по който двамата ветерани продължават да блестят на турнира.

„Като обикновен зрител, това естествено ме пленява, защото те са най-добрите играчи в последните 10-15 години“, коментира Клоп в интервю за Sky Sports. „Но това, което беше страхотно да се види, беше как след първия мач, в който Кристиано Роналдо бе силно критикуван, след това да отвърне на удара по този начин. Бях много доволен. Фактът, че на неговата възраст той все още е толкова притеснен, когато нещо не се получава, е изключителен. Реакцията му бе още по-впечатляваща“, заяви германският специалист.

Юрген Клоп не спести суперлативи за Меси: „Видях Лионел Меси на живо и когато гледаш мача и видиш, че изминава 8 километра, си мислиш: Намерихме оптималното разстояние. Той е там в решителния момент. Но разбира се, това не е възможно за всеки. Представете си, ако всички бягаха само 8 километра.“

За него „ходенето“ на Меси всъщност е най-високото ниво на тактическа прецизност.

„Необикновено е да го гледаш, истинска лудост. Хората биха казали, че ходи. Аз казвам, че той оглежда терена. Гледах го често, дори когато топката беше някъде другаде. Просто исках да видя какво прави. Мисля, че измерва разстоянията. Той знае точно къде е и къде ще се позиционира. Срещу Австрия той вкара първия гол, защото може. Вкара втория, защото иска. И пропусна дузпа, така че щеше да има шест гола след два мача. Това звучи сякаш едно Световно първенство е нищо. Златан Ибрахимович каза, че Меси има пет гола на едно Световно първенство, а самият той няма попадение на две Световни първенства“, продължи Юрген Клоп.

„Изключително е, че имаме възможността да се докоснем до това поколение. Специално е. Когато се видяхме за кратко край страничната линия и Меси любезно ни поздрави, дори като 59-годишен, осъзнах колко специално може да бъде нещо подобно. Защото просто беше. Бях толкова щастлив да видя бившия си играч Алексис Макалистър и да поговоря набързо с него, но тогава се появи Меси, а това е нещо съвсем различно“, обясни той.

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