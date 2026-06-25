Ето как играчите на Аржентина честитиха на рожденика Меси

Нападателят на Аржентина Хулиан Алварес публикува в Инстаграм снимка на целия отбор с капитана Лионел Меси, който вчера навърши 39 години. Той също така сподели какво послание са отправили играчите на тима към своя лидер по случай неговия рожден ден.

Националите на Аржентина изненадаха приятно Меси за рождения му ден

“За теб, който промени живота ни, който ни подари незабравими моменти, който ни накара да повярваме, че мечтите са възможни… Най-доброто не беше да го видим, а да го преживеем заедно с теб! Честит рожден ден, капитане, обичаме те. Нека си безкрайно щастлив!”, гласи посланието на аржентинските футболисти към Меси, който ги изведе до триумф на Мондиал 2022 с капитанската лента.

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Снимки: Gettyimages