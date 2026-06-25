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Оуен: Кристиано ще бъде мотивиран от негативизма, което е положително за Португалия

  • 25 юни 2026 | 13:26
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Бившият английски национал Майкъл Оуен похвали изявите на португалския нападател Кристиано Роналдо. 41-годишният португалец отбеляза два гола в мача от груповата фаза на Световното първенство на "селесао" срещу Узбекистан (5:0), след като не успя да отбележи в първия мач на турнира срещу ДР Конго (1:1).

"Написах, че е нелепо да се отписва Роналдо, след като не успя да отбележи в първия мач. Освен това казах, че ще отговори и ще отбележи хеттрик срещу Узбекистан. Е, сгреших. Той вкара само два, но видяхме на какво точно е способен. Кристиано ще бъде мотивиран от негативизма в самото начало на турнира, а това е доста положително за Португалия", каза Майкъл Оуен в четвъртък, цитиран от "Дейли Мейл".

В третия си мач от група "К" на Мондиал 2026 португалците ще играят срещу Колумбия на 28 юни.

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