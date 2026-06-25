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Кубарси: Финал срещу Аржентина би бил сбъдната мечта за мен

  • 25 юни 2026 | 15:00
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Защитникът на Барселона и испанския национален отбор Пау Кубарси мечтае да се изправи срещу Лионел Меси на финала на Световното първенство. Аржентинският нападател, който в момента играе за Интер (Маями), преди носеше екипа на "синьо-червените".

"Това е моя мечта, особено защото би означавало, че ще играя на финал на Световно първенство. Би било шанс да спечеля. Ако беше срещу Меси, би било сбъдната детска мечта. Цялото ми семейство подкрепяше Барса и от малък той винаги е бил наш идол, но и пример за подражание. Наистина искам да се запозная с него, но знам, че можем да победим", заяви Кубарси, цитиран от вестник Спорт в четвъртък.

Испания има 4 точки в група "Н", докато Аржентина има 6 пункта в група "J" и вече се класира за елиминациите.

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Снимки: Imago

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