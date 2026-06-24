Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Канада - Швейцария
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Атлетико Мадрид уреди испански национал, специалист по головете от преки свободни удари

Атлетико Мадрид уреди испански национал, специалист по головете от преки свободни удари

  • 24 юни 2026 | 20:59
  • 2507
  • 0

Атлетико Мадрид е уреди привличането на левия халф-бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето.

30-годишният испански национал ще бъде закупен за сумата от около 23 млн. евро, като това ще е цялата стойност на трансфера, включително и с възможните бонуси. Вече е всичко е уредено между трите страни, като самият Грималдо вече се е разбрал за контракт с “дюшекчиите” до 2029 г. с опцията за още една година.

Футболистът прекара последните три сезона в Леверкузен, като беше с основен принос за спечелената титла в Бундеслига, Купата на Германия и Суперкупата на страната през 2024 г. Той е записал 145 мача с 30 гола и 45 асистенции за “аспирините”, като много от тези попадения паднаха след красиви голове от преки свободни удари.

Сега юношата на Барселона е на Мондиал 2026 с екипа на Испания, като за националния отбор има записани 14 двубоя. Грималдо не игра в първите два мача на “Ла Фурия” на Световното.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

  • 24 юни 2026 | 17:05
  • 3693
  • 1
Вратарят на Сенегал пропуска последния мач на тима от груповата фаза

Вратарят на Сенегал пропуска последния мач на тима от груповата фаза

  • 24 юни 2026 | 16:59
  • 515
  • 0
Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

  • 24 юни 2026 | 16:41
  • 746
  • 0
Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

  • 24 юни 2026 | 16:18
  • 1992
  • 0
Нико Петров: Не Роналдо пречи на Португалия, а по-скоро Кейн на Англия

Нико Петров: Не Роналдо пречи на Португалия, а по-скоро Кейн на Англия

  • 24 юни 2026 | 16:00
  • 6337
  • 15
Китайски фенове от години викат за Япония

Китайски фенове от години викат за Япония

  • 24 юни 2026 | 15:38
  • 546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Швейцария 0:0 Канада

Швейцария 0:0 Канада

  • 24 юни 2026 | 22:00
  • 1298
  • 0
Босна и Херцеговина 0:0 Катар, бошняците с шанс веднага след началото

Босна и Херцеговина 0:0 Катар, бошняците с шанс веднага след началото

  • 24 юни 2026 | 22:10
  • 1165
  • 2
Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 20:50
  • 49859
  • 390
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 114890
  • 175
Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

  • 24 юни 2026 | 21:19
  • 7029
  • 23
Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

  • 24 юни 2026 | 20:15
  • 21080
  • 24