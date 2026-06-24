Атлетико Мадрид уреди испански национал, специалист по головете от преки свободни удари

Атлетико Мадрид е уреди привличането на левия халф-бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето.

30-годишният испански национал ще бъде закупен за сумата от около 23 млн. евро, като това ще е цялата стойност на трансфера, включително и с възможните бонуси. Вече е всичко е уредено между трите страни, като самият Грималдо вече се е разбрал за контракт с “дюшекчиите” до 2029 г. с опцията за още една година.

🚨❤️🤍 Alejandro Grimaldo to Atlético Madrid, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Bayer Leverkusen accept final proposal worth over €20m as total package with add-ons.



Grimaldo only wanted Atléti, personal terms agreed last week — and deal now in place. pic.twitter.com/oCK9YMWcab — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Футболистът прекара последните три сезона в Леверкузен, като беше с основен принос за спечелената титла в Бундеслига, Купата на Германия и Суперкупата на страната през 2024 г. Той е записал 145 мача с 30 гола и 45 асистенции за “аспирините”, като много от тези попадения паднаха след красиви голове от преки свободни удари.

Сега юношата на Барселона е на Мондиал 2026 с екипа на Испания, като за националния отбор има записани 14 двубоя. Грималдо не игра в първите два мача на “Ла Фурия” на Световното.

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Снимки: Imago