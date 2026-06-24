Спрягат треньор от Израел за Лудогорец

Досегашният наставник на израелския футболен вицешампион Бейтар (Йерусалим) Барак Ицхаки е вариант да поеме треньорския пост в Лудогорец (Разград), пише сайтът sport5.co.il.

41-годишният Ицхаки не успя да се пребори за шампионската титла в Израел в конкуренцията на Апоел (Беер Шева) и напусна след изтичане на договора му, а „жълто-черният“ отбор от Йерусалими ще трябва да се задоволи с участие в турнира на УЕФА Лига на Конференциите.

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В момента официален старши треньор на 14-кратните шампиони на България по футбол е Пер-Матиас Хьогмо, но скандинавският ветеран е в болничен и тимът се тренира от неговия помощник Микаел Старе.

Пристигането на Ицхаки би било донякъде изненадващо, защото той няма кой знае какъв опит, а зад граница – никакъв. Водил е Бейтар два сезона и това е единствената му практика като старши треньор. Старе, който също има много сериозна визитка, вероятно ще заведе разградчани и на лагера в Банско на 28-и юни. Два дни по-рано е и първата проверка за отбора срещу втородивизионния Етър (Велико Търново).

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В ефира на израелската телевизия 5 Air Емил Велев, легенда на българския футбол, играл дълги години в Израел, заяви: „Предложената заплата на треньора на Лудогорец е между 700 и 800 хиляди евро.“

"Причината за търсенето на нов треньор е провалът от миналия сезон, когато отборът завърши едва трети в българската лига и не спечели шампионската титла след 14 поредни години. 41-годишният Ицхаки стана свободен треньор преди няколко седмици, след като приключи кариерата си в Бейтар, който беше първият клуб, който той тренираше редовно. Сега, когато всички висши треньорски позиции в израелския футбол вече са заети, Ицхаки може да се окаже в чужбина", пише изданието от Израел.

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Също така стана ясно, че младият специалист е бил търсен и от Апоел (Тел Авив), но провалът в разговорите е оставил Елианив Барда начело на „червено-белите“ от Апоел, където играе и българинът Андриан Краев.

Ако пристигне в Разград, Ицхаки ще затвърди израелската връзка на Лудогорец, която никога не се е късала. В момента на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград играе защитникът Идан Нахмиас, а преди това са се подвизавали Дан Битон, Дени Групер, Талеб Тауата, както и пристигналият от местното първенство конгоанец Мавис Чибота.

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