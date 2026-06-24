Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - ГАНА
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Спрягат треньор от Израел за Лудогорец

Спрягат треньор от Израел за Лудогорец

  • 24 юни 2026 | 00:04
  • 638
  • 1

Досегашният наставник на израелския футболен вицешампион Бейтар (Йерусалим) Барак Ицхаки е вариант да поеме треньорския пост в Лудогорец (Разград), пише сайтът sport5.co.il.

41-годишният Ицхаки не успя да се пребори за шампионската титла в Израел в конкуренцията на Апоел (Беер Шева) и напусна след изтичане на договора му, а „жълто-черният“ отбор от Йерусалими ще трябва да се задоволи с участие в турнира на УЕФА Лига на Конференциите.

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

В момента официален старши треньор на 14-кратните шампиони на България по футбол е Пер-Матиас Хьогмо, но скандинавският ветеран е в болничен и тимът се тренира от неговия помощник Микаел Старе.

Пристигането на Ицхаки би било донякъде изненадващо, защото той няма кой знае какъв опит, а зад граница – никакъв. Водил е Бейтар два сезона и това е единствената му практика като старши треньор. Старе, който също има много сериозна визитка, вероятно ще заведе разградчани и на лагера в Банско на 28-и юни. Два дни по-рано е и първата проверка за отбора срещу втородивизионния Етър (Велико Търново).

Лудогорец си хареса млад талант на Фламенго
Лудогорец си хареса млад талант на Фламенго

В ефира на израелската телевизия 5 Air Емил Велев, легенда на българския футбол, играл дълги години в Израел, заяви: „Предложената заплата на треньора на Лудогорец е между 700 и 800 хиляди евро.“

"Причината за търсенето на нов треньор е провалът от миналия сезон, когато отборът завърши едва трети в българската лига и не спечели шампионската титла след 14 поредни години. 41-годишният Ицхаки стана свободен треньор преди няколко седмици, след като приключи кариерата си в Бейтар, който беше първият клуб, който той тренираше редовно. Сега, когато всички висши треньорски позиции в израелския футбол вече са заети, Ицхаки може да се окаже в чужбина", пише изданието от Израел.

В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич
В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич

Също така стана ясно, че младият специалист е бил търсен и от Апоел (Тел Авив), но провалът в разговорите е оставил Елианив Барда начело на „червено-белите“ от Апоел, където играе и българинът Андриан Краев.

Ако пристигне в Разград, Ицхаки ще затвърди израелската връзка на Лудогорец, която никога не се е късала. В момента на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград играе защитникът Идан Нахмиас, а преди това са се подвизавали Дан Битон, Дени Групер, Талеб Тауата, както и пристигналият от местното първенство конгоанец Мавис Чибота.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Монтана победи футболистите без договор

Монтана победи футболистите без договор

  • 23 юни 2026 | 20:52
  • 1514
  • 2
Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

  • 23 юни 2026 | 20:52
  • 23680
  • 16
Веласкес: Имам добро усещане за мачовете с Борац

Веласкес: Имам добро усещане за мачовете с Борац

  • 23 юни 2026 | 20:46
  • 6773
  • 23
Националната футболна база ще посрещне финалния кастинг за попълване на първия випуск на Академия БФС

Националната футболна база ще посрещне финалния кастинг за попълване на първия випуск на Академия БФС

  • 23 юни 2026 | 20:44
  • 614
  • 0
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 46288
  • 177
Новите попълнения на Черно море ще запишат първи минути утре

Новите попълнения на Черно море ще запишат първи минути утре

  • 23 юни 2026 | 18:42
  • 1341
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Англия 0:0 Гана, "трите лъва" започват да усилват натиска

Англия 0:0 Гана, "трите лъва" започват да усилват натиска

  • 24 юни 2026 | 00:01
  • 7634
  • 31
Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 48088
  • 344
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 46288
  • 177
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 43610
  • 40
Дидие Дешан напуска лагера на Франция заради лична трагедия

Дидие Дешан напуска лагера на Франция заради лична трагедия

  • 23 юни 2026 | 23:42
  • 2988
  • 2
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

  • 23 юни 2026 | 20:17
  • 11934
  • 56