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Има сделка! Звездата на Лудогорец подписва с Олимпиакос

  • 20 юни 2026 | 10:42
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Халфът на Лудогорец Петър Станич отива в Олимпиакос. Гръцкият гранд склони пред изискванията на Лудогорец и ще плати 8 милиона евро плюс още два под формата на бонуси, пише gazzetta.gr. Първоначалното предложение на клубът от Пирея бе на стойност от 6 милиона евро. То бе отхвърлено още в началото на седмицата, но това не отказа гръцкия гранд. От Лудогорец обаче останаха непреклонни и настояваха за 10 милиона евро за правата на полузащитника. Което и в крайна сметка ще се случи. В Гърция очакват финализиране на сделката до дни.

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24-годишният Станич направи силен сезон с екипа на разградчани, като записа 16 гола и 13 асистенции в 55 мача. В Лига Европа той се отличи със 7 попадения, завършвайки като водещ реализатор на турнира.

Преди дни се появи информация, че няколко британски отбора от Висшата лига, Чемпиъншип и шотландския елит също следят ситуацията около сръбския национал. Сред тях е и Ковънтри, който след промоцията си във Висшата лига търси подсилване за новия сезон. Английският клуб иска да привлече футболисти, които могат да помогнат на отбора в битката за оставане в елита. Интерес към Станич имаше и от страна на испанските Бетис и Севиля. В крайна сметка Олимпиакос ще спечели битката за подписа му и през новия сезон халфът ще може да участва в квалификациите на Шампионската лига.

Петър не стартира подготовка с Лудогорец в четвъртък. Той получи по-дълга почивка заради участието си за националния отбор на Сърбия в контролите с Мексико (1:5) и Кабо Верде (0:3), като Станич се разписа срещу “ацтеките”. “Орлите” бяха водени на първото занимание от помощник-треньора Микаел Старе, след като старшията Пер-Матиас Хьогмо е в „болничен“. Клубът продължава с опитите да постигне споразумение за раздяла с норвежеца и заради това вчерашната пресконференция на ръководството бе отменена.

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