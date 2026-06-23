В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич

Олимпиакос се опитва да затвори трансферните си цели за новия сезон преди 29 юни, когато тимът на Хосе Луис Мендилибар започва лятната си подготовка, като една от трите е Петър Станич. Най-много пари тимът от Пирея се очертава да плати за халфа на Лудогорец, а българите изглежда, че не са склонни да направят големи отстъпки в цената, съобщава novasports.gr и прогнозира отстъпка максимум от 1 милион.

Олимпиакос започна да вади пачки за Станич

Сръбският полузащитник на тима от Разград вдигна неумоверно цената си от 1,8 милиона, колкото 14-кратните шампиони платиха на предишния му отбор Бачка Топола, a в последната година и привлече вниманието на по-сериозни клубове. В Лудогорец искат 10 милиона и изглеждат непоклатими в тази цена, въпреки че преди пет дни издание от Пирея написа, че Олимпиакос е предложил 7,5 милиона от европейската валута, добавя още една медия.

"Въпросът е отворен и двете страни не са далеч една от друга, стига българите да покажат компромис за сръбския халф.отворен и двете страни не са далеч една от друга, стига българите да покажат компромис за сръбския халф“, пише сайтът на спортното радио sport-fm.gr.

Другата трансферна цел е шведският централен бранител Зинедин Смайлович, който играе за норвежкия Сандефьорд. Исканата за него стойност от скандинавския отбор е 2 милиона евро, а ако двата отбора не стигнат до споразумение, опция е 31-годишния Домингош Дуарте, играл за последно в Хетафе. Дуарте е свободен агент, но с девет години по-голям от Смайлович и затова не е кой знае каква инвестиция за бъдещето. Третото желание на Хосе Луис Мендилибар e Ноа Кадиу от Лориен. 27-годишният централен полузащитник от Гваделупа има добра техника и перфектен ръст – 191 сантиметра за човек пред защитата, който да взима високите топки при статичните положения.

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