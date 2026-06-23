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В Гърция: Лудогорец не отстъпва за Станич

  • 23 юни 2026 | 15:54
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Олимпиакос се опитва да затвори трансферните си цели за новия сезон преди 29 юни, когато тимът на Хосе Луис Мендилибар започва лятната си подготовка, като една от трите е Петър Станич. Най-много пари тимът от Пирея се очертава да плати за халфа на Лудогорец, а българите изглежда, че не са склонни да направят големи отстъпки в цената, съобщава novasports.gr и прогнозира отстъпка максимум от 1 милион.

Олимпиакос започна да вади пачки за Станич
Олимпиакос започна да вади пачки за Станич

Сръбският полузащитник на тима от Разград вдигна неумоверно цената си от 1,8 милиона, колкото 14-кратните шампиони платиха на предишния му отбор Бачка Топола, a в последната година и привлече вниманието на по-сериозни клубове. В Лудогорец искат 10 милиона и изглеждат непоклатими в тази цена, въпреки че преди пет дни издание от Пирея написа, че Олимпиакос е предложил 7,5 милиона от европейската валута, добавя още една медия.

"Въпросът е отворен и двете страни не са далеч една от друга, стига българите да покажат компромис за сръбския халф.отворен и двете страни не са далеч една от друга, стига българите да покажат компромис за сръбския халф“, пише сайтът на спортното радио sport-fm.gr.

Другата трансферна цел е шведският централен бранител Зинедин Смайлович, който играе за норвежкия Сандефьорд. Исканата за него стойност от скандинавския отбор е 2 милиона евро, а ако двата отбора не стигнат до споразумение, опция е 31-годишния Домингош Дуарте, играл за последно в Хетафе. Дуарте е свободен агент, но с девет години по-голям от Смайлович и затова не е кой знае каква инвестиция за бъдещето. Третото желание на Хосе Луис Мендилибар e Ноа Кадиу от Лориен. 27-годишният централен полузащитник от Гваделупа има добра техника и перфектен ръст – 191 сантиметра за човек пред защитата, който да взима високите топки при статичните положения.

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