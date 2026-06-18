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Лудогорец получил нова многомилионна оферта за най-голямата си звезда

  • 18 юни 2026 | 13:05
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Лудогорец получил нова многомилионна оферта за най-голямата си звезда

Олимпиакос е предложил 7,5 милиона евро на Лудогорец за сръбския национал Петър Станич, съобщава гръцкото издание Olympiacos Roundtable. По този начин грандът от Пирея е увеличил с 1,5 млн. евро първоначалното си предложение, което е било отхвърлено от разградчани, се твърди в публикацията.

“Орлите” обаче настояват да получат 10 милиона евро за голмайстора на Лига Европа през миналия сезон, който се отличи с цели 7 попадения в турнира.

Интерес към 24-годишния полузащитник има и от други европейски клубове, сред които АЗ Алкмаар, испанските Бетис и Севиля, английският Ковънтри Сити. Преди време Нидерландски медии съобщиха, че Лудогорец е отхвърлил оферта на АЗ на стойност 7 млн. евро.

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