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Олимпиакос започна да вади пачки за Станич

  • 10 юни 2026 | 11:26
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Ръководството на гръцкия футболен гранд Олимпиакос започва преговори с Лудогорец за привличането на сръбския национал Петър Станич, съобщава местното издание "Протахлити". 24-годишният полузащитник направи силен последен сезон за разградчани, като записа 16 гола и 13 асистенции в 55 мача. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа със 7 попадения.

Севиля и Бетис в битка за Петър Станич
Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

Интерес към Станич проявяват доста чуждестранни клубове, сред които нидерландския АЗ Алкмаар, испанските Бетис и Севиля, като сърбинът е следен и от скаути на италианския Милан. Според информации от Лудогорец вече са отхвърлили оферта на стойност 7 милиона евро за играча, когото оценяват на 10 милиона евро.

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