Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец научи името на съперника си за втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. "Орлите" бяха поставени при днешния жребий в Нион. Те ще се изправят срещу Апоел Тел Авив, като в първия мач разградчани ще бъдат гости. В състава на израелския тим личи името на българския национал Андриан Краев.

Първият мач между двата тима ще бъде на 23-и юли, а реваншът в България - седмица по-късно.

Възможните съперници на Лудогорец бяха още:



Нефтчи (Баку)

победителят от Дила Гори - Виртус

загубилият от Шериф (Тираспол) - Алуминий

Валета

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