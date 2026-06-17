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  3. Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

  • 17 юни 2026 | 14:52
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Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец научи името на съперника си за втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. "Орлите" бяха поставени при днешния жребий в Нион. Те ще се изправят срещу Апоел Тел Авив, като в първия мач разградчани ще бъдат гости. В състава на израелския тим личи името на българския национал Андриан Краев.

Първият мач между двата тима ще бъде на 23-и юли, а реваншът в България - седмица по-късно.

Възможните съперници на Лудогорец бяха още:

Нефтчи (Баку)
победителят от Дила Гори - Виртус
загубилият от Шериф (Тираспол) - Алуминий
Валета

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