Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец научи името на съперника си за втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. "Орлите" бяха поставени при днешния жребий в Нион. Те ще се изправят срещу Апоел Тел Авив, като в първия мач разградчани ще бъдат гости. В състава на израелския тим личи името на българския национал Андриан Краев.
Първият мач между двата тима ще бъде на 23-и юли, а реваншът в България - седмица по-късно.
Възможните съперници на Лудогорец бяха още:
Нефтчи (Баку)
победителят от Дила Гори - Виртус
загубилият от Шериф (Тираспол) - Алуминий
Валета