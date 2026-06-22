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Лудогорец си хареса млад талант на Фламенго

  • 22 юни 2026 | 17:58
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Лудогорец си хареса млад талант на Фламенго

Крило на Фламенго е попаднало в радара на Лудогорец, съобщава „Тема Спорт“. Става въпрос обаче за талант от младежкия състав на бразилския гранд. Това е 19-годишният Алан Сантос. Той е родом от Рио де Жанейро, висок е 183 см и досега е бил част само от академията на Фламенго. Направил е силно впечатление по време на местното първенство до 20 г. (10 срещи, 2 гола) и мачовете от Копа Либертадорес за тази възраст (5 двубоя, 3 гола и 1 асистенция). Има 3 мача за мъжкия тим на Фламенго в щатския шампионат Кариока.

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Тепърва двата клуба се очаква да осъществят контакт за играча. Според запознати, в Разград сменят рязко курса, залагайки вече на млади чуждестранни футболисти, от които може да изкарат пари в бъдеще при продажби. Въпреки това, медиите във Франция свързаха с “орлите” 33-годишния атакуваш халф Алекси Босети, чийто връх в кариерата е бил Ница, но сега е в долните дивизии на Италия.

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