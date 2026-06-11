Ас на Лудогорец започна упражнения с топка

Кайо Видал започна тренировки с топка. Той се готви в родната Бразилия под ръководството на двама специалисти. Очаква се крилото да бъде готов за старта на подготовката. 25-годишният футболист лекуваше контузия в адуктурите, която го извади от игра от началото на март до края на сезона. Той претърпя и операция в Барселона.

Отлична новина за Лудогорец - Кайо Видал ще е готов за старта на подготовката

Лудогорец стартира лятната си подготовка на 18 юни в Разград с тренировка от 19:00 часа. Ден по-късно от 16:00 клубът ще даде пресконференция, на която ще бъдат разкрити подробности около плана за тренировъчния процес. До 26 юни "орлите" ще се подготвят в Разград. За същата дата е планирана и първата предсезонна контрола, в която съперник ще бъде Етър.

От 28 юни до 10 юли Лудогорец ще проведе втората част от лятната си подготовка на лагер в Банско. По време на престоя си в планинския курорт разградчани ще изиграят три контроли - с румънските Ботошани и Фарул, както и съперник, който ще бъде допълнително обявен.

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