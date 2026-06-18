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Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
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Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Микаел Старе, заедно със своите колеги Кристофер Аугустсон и Джон Филипс, ще изведе Лудогорец за първата тренировка от лятната подготовка тази вечер. Отборът стартира подготовката си на клубната база в Разград, където ще остане до 26 юни.

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Старши треньорът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо в момента е в болничен.

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Микаел Старе ще може да разчита на всички налични футболисти, с изключение на националните състезатели, които бяха ангажирани с представителните си отбори в началото на юни и получиха по-дълга почивка.

"Планираната за утре (19 юни) пресконференция се отлага с няколко дни. По време на брифинга ръководството на клуба ще отговори на всички актуални въпроси и ще представи бъдещи партньорства и инициативи. Днешната тренировка ще бъде открита за медиите в първите 15 минути. Напомняме, че утре (19 юни) от 16:30 ч. на клубната база ще се проведе ден на отворените врати за феновете на Лудогорец", написаха от клуба.

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