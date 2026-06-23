Дешан: Мбапе е капитан както на отбора, така и извън него

На пресконференцията след дългата вечер за „петлите“, завършила с победа 3:0 срещу Ирак, селекционерът Дидие Дешан похвали доброто представяне на Усман Дембеле и погледна към предстоящия мач за първото място в групата срещу Норвегия в петък.

"Какво правихме по време на прекъсването? Играхме карти... Не, просто чакахме, защото имахме определени часови прозорци, които непрекъснато се отлагаха. Най-важното за мен и моя колега Греъм Арнолд беше да имаме 20 минути за загрявка, за да не поемаме рискове. С всичката вода, която се изля, трябваше да се отводни малко. За първи път ми се случва, надявам се и за последен. Беше дълго, особено като се има предвид, че играем отново след четири дни. Важното е, че свършихме работата с тези 6 точки и се класирахме напред", заяви Дешан.

"Не, не съм изнервен. Бяхме спокойни, шегувах се с играчите. Това е въпрос на сигурност, не обвинявам никого. Щом има риск, ние се адаптираме към местните закони. Уважавам това. В Европа вече е почти сутрин, това са особени обстоятелства", обясни опитният специалист.

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"Не знаех, че Норвегия е повела с 2:0. Подозирах, че третият мач ще бъде решаващ за подреждането в групата. Това има последствия, защото пътуванията не са същите, а може би и отборите. Никога не съм правил сметки с това. Целта ще бъде да заемем най-доброто място – първото. Отборът на Норвегия е много добър, доказа го в квалификациите и продължава да го доказва с голямата си способност да вкарва голове и висока ефективност. Те са сред най-добрите, знаем какво да очакваме", подчерта Дешан.

"Може би сега ще оставите на мира Усман Дембеле и ще си намерите друга мишена. Няма проблем с Усман. Той трябва да се адаптира към система, в която не играе през цялата година. Щом Усман се чувства добре физически, а това е така, става въпрос само за настройки. Той не е човек, който се съмнява в себе си, но е важно, че направи това, което направи днес, защото е решаващ играч. Това е много добре за него и за отбора на Франция", каза Дешан.

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"Франция е офанзивен отбор, разбира се. Тази наша способност да създаваме положения е важна, защото вкарахме три гола, но можехме и повече. Хареса ми способността ни да затрудняваме противника, въпреки че съжалявам за някои ситуации през първото полувреме. Винаги ще давам свобода на играчите, но в определени моменти се озовавахме с твърде много играчи в центъра или от другата страна, а не достатъчно близо до топката. Това е част от нещата, които трябва да подобрим, за да имаме перфектно заемане на терена и да бъдем по-непредсказуеми за съперника", коментира наставникът на "петлите".

"Познавайки Килиан Мбапе, знам, че е много взискателен към себе си. Нямам никакви притеснения за Килиан. Той е тук, за да вкарва голове, и го прави. Играе ролята си на капитан както на терена, така и извън него. Той е личност със световна аура. Чувал съм достатъчно критики по негов адрес, за това, че е егоист, а той не е такъв. Той е капитанът и е много добър пример за цялата група. Важното за него е да бъде ефективен. Всички рекорди са направени, за да бъдат подобрявани. Той достига 100 мача за националния отбор и ще вкара още много голове. След това, Меси, Роналдо... Не съм сигурен, че Килиан ще играе до същата възраст, но винаги ще вкарва много голове, докато е на терена. Той има способността да вдигне летвата на рекорда още по-високо", добави Дешан.

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Снимки: Gettyimages