Мбапе: Не мисля за головете, а как да помогна на отбора

Килиан Мбапе вкара два гола и при победата над Ирак с 3:0, след като беше отбелязал други два при успеха срещу Сенегал с 3:1. Капитанът на Франция направи това в своя мач №100 с националната фланелка. Той вече има 16 гола на световни финали, с което изпревари бразилския гений Роналдо и се изравни с германеца Мирослав Клозе. Мбапе вече има и 60 гола за Франция, с което е едноличен голмайстор в историята на тима.

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"Това беше много дълга вечер. Емоционално, на нервна основа беше много трудно, защото трябваше да останем концентрирани в съблекалнята в продължение на два часа. Играчите направиха голямо усилие, щабът също, но свършихме работа. Много сме доволни, че играхме по начина, по който го направихме. Ще се опитаме да анализираме в следващите дни какво можем да подобрим, има две-три неща, които трябва да избягваме", каза нападателят на Реал Мадрид след двубоя.

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"Не мисля за головете в момента. Винаги съм вкарвал на Световни първенства, не се притеснявам за това. По-важно е да имаме колектив, да разчитаме на силните си страни във важните моменти. Защото знаем, че колкото повече напредва турнирът, толкова по-трудни ще стават мачовете. Лео (б. а. Меси) винаги вкарва, винаги е вкарвал и ще продължи да го прави. Аз мисля само да помогна на отбора. А мога да помогна, като вкарвам. Важно беше Дембеле да вкара, целият отбор искаше да го направи. Знаем, че когато играе, както го направи днес, за нас всичко е бонус, отборът ще бъде много по-добър. Той е уникален и специален", смята той.

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Снимки: Gettyimages