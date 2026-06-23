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  3. Мбапе обясни защо е бил ядосан при подновяването на мача

Мбапе обясни защо е бил ядосан при подновяването на мача

  • 23 юни 2026 | 06:38
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Френската звезда Килиан Мбапе обясни защо е бил раздразнен при подновяването на играта в мача от втория кръг на груповата фаза на Световното първенството срещу Ирак, завършил 3:0 в полза на "петлите".

„Защо бях ядосан при рестарта? Частта от терена, в която атакувахме, беше напълно наводнена. Отне им около 20 минути да приведат в ред половината, където се защитавахме, но на нашата атакуваща страна почти нищо не беше направено. Просто исках и двете половини на терена да бъдат подготвени еднакво. Но вината не е тяхна, нищо страшно не се е случило“, коментира Мбапе пред "Екип".

Двубоят между Франция и Ирак беше временно прекъснат заради лоши метеорологични условия. След възобновяването на срещата французите постигнаха убедителна победа с 3:0, а Мбапе отбеляза два гола.

Следващият мач на тима на Дидие Дешан е срещу Норвегия и от крайния резултат зависи кой ще завърши на първо място в групата.то

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Снимки: Gettyimages

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