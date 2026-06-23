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Всички в лагера на Англия са готови за втория мач, Тухел посочи силните страни на Гана

  • 23 юни 2026 | 12:16
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Всички футболисти в лагера на Англия са здрави и готови за втория мач на островитяните на Мондиал 2026 срещу Гана, съобщи мениджърът Томас Тухел. Двубоят от група L е тази вечер от 23:00 часа българско време. Дясното крило Букайо Сака също е възстановен и вече не чувства болки в ахилесите.

"Всички тренират на пълни обороти и са на разположение. Букайо се чувства все по-добре и по-добре, вече не чувства болки и е много по-освободен в движенията си. Той завърши последните ни две тренировки на най-високо ниво. Готов е, но няма да коментирам дали ще започне като титуляр", заяви германският спец.

Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах
Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

Сака влезе като резерва и записа асистенция при победата на старта над Хърватия с 4:2, като за този мач той беше заменен в стартовите 11 от Нони Мадуеке. Тухел е наясно, че Гана може да създаде проблеми на контраатака с бързите си играчи.

"Гана е съвсем различен съперник в сравнение с Хърватия, умее добре да се справя с пресата и да организира бързи контраатаки. Но това е чарът на футбола. На световно първенство срещаш различни култури,  различни национални отбори, които имат различен подход към мачовете. Ние трябва да се адаптираме към всяко предизвикателство, да покажем силата си, но и да уважаваме и качествата на нашите съперници", каза наставникът на английската футболна селекция.

Гана победи драматично Панама в 1:0 в първия си мач на Мондиал 2026 с гол в последните секунди.

Сака вече тренира на пълни обороти
Сака вече тренира на пълни обороти
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